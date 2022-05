Weduwe herdenkt Bob Saget: ’Iedereen houdt zo verdomd veel van je’

„Gelukkige verjaardag, mijn liefste”, schreef Rizzo onder meer bij twee foto’s van haar en Saget. De foto’s werden precies een jaar geleden gemaakt toen de twee in Mexico waren om de verjaardag van de komiek te vieren, laat Rizzo ook weten.

„Ik bid dat hij alle liefde kan zien die hij vandaag al van over de hele wereld krijgt. Lieverd, iedereen houdt zo verdomd veel van je. Iedereen wil dat je weet hoe belangrijk en speciaal je bent op je speciale dag, we vieren je allemaal.”

Saget werd wereldwijd bekend door zijn rol in de sitcom Full House. Hij overleed vier maanden geleden plotseling in een hotelkamer in Florida. Mogelijk stierf hij aan een hersenbloeding.