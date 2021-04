Prooi wordt jager in ’Promising young woman’

Carey Mulligan doet zich voor als gemakkelijke prooi. Ⓒ Foto PR

Altijd is er wel een begripvolle man die de ogenschijnlijk stomdronken Cassie (Carey Mulligan) komt redden. Gaat het wel met je? Zal ik je veilig thuisbrengen? In plaats daarvan tronen ze haar in Promising young woman maar al te vaak mee naar hun eigen huis, in de overtuiging dat drank gewillig en weerloos maakt. Er wacht hen een ontnuchterende verrassing.