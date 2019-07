Hitserie Gossip Girl maakt doorstart

De reeks was van 2007 tot en met 2012 te zien en draaide om een groep rijke tieners op een privéschool in New York. De hoofdrol werd vertolkt door Blake Lively.

De nieuwe serie speelt zich acht jaar na het origineel af en introduceert nieuwe personages. Gossip Girl 2.0 gaat tien afleveringen tellen en zal beklemtonen hoe het tienerleven in New York het afgelopen decennium is veranderd.

Hoofdrolspelers zijn nog niet bekendgemaakt.