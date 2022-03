K3 brengt nummer voor Oekraïne uit: ’We moesten iets doen’

„We moesten iets doen. De titel Nooit Meer Oorlog komt recht uit ons hart, want het is zot dat er zoiets in deze tijden nog gebeurt”, vertelt Hanne aan het ANP. Volgens de zangeres is het een ’krachtig, maar juist ook positief’ lied. „We gaan de barricade op, maar het is ook een lied dat vrolijk is en hoop geeft. Het is in deze tijd het allerbelangrijkst dat men hoopvol blijft.”

De meidengroep wilde graag iets doen voor de oorlogsslachtoffers. „We willen echt een steentje bijdragen. Daarom doneren we de opbrengst ook aan 12-12”, vertelt Marthe.

In België vindt donderdag een landelijke actie plaats voor Oekraïne, vergelijkbaar met de Nederlandse actie op radio en tv van vorige week. K3 zit in het belpanel. „Het is een heel belangrijke avond”, vindt Julia. „Het is heel mooi dat er zoiets wordt georganiseerd en dat wij daaraan mee kunnen doen.”