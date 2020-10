Zo reageert Mary Borsato op vraag over Marco

Mary Borsato zat daar bij Jinek te praten over het nieuwe tv-programma Mijn dikke vette budget bruiloft, waarin de weddingplanner met onderneemster Betty de Groot bruiden met een klein budget ’aan een grote dag gaat helpen’.

Toen de makers van het programma in oktober 2019 op zoek waren naar deelnemers voor het programma, werd het progamma nog aangekondigd als Borsato’s Budget Bruiloft. Slechts tien dagen later onthulde Privé dat Marco Borsato een affaire had met Iris Hond. Later wist het blad nog meer slippertjes te onthullen. In februari dit jaar kondigden Leontine en Marco hun scheiding aan en later betrokken ze elk een eigen woning.

Jinek benoemt woensdagavond dan ook in haar talkshow dat Mary’s tv-programma over trouwen, geluk en liefde gaat, terwijl dat in haar familie ’anders is gegaan’. Ze vraagt aan Mary hoe het nu met de zanger gaat, waarop die aarzelend antwoord. „Ik ben een kreeft”, vertelt Mary. „En ik heb ’m veranderd in een leeuw. Ja, ik ga een heel verhaal vertellen nu, denk ik. Of ik hou het heel kort.”

Ze legt vervolgens uit dat ze voor ’haar jongen’ en haar welpjes’ vecht. „En ik heb mijn kracht, mijn vechtlust verandert in zwijgen. Zwijgen is goud en dat is het hele normaal voor mij, voor nu. Dit is het antwoord op jouw vraag, Eva.” Eva, die zelf een zoontje van 2 heeft, reageert met begrip voor het moederinstinct.