Meghans verjaardag in coronatijd: zo doet zij dat!

4 augustus mag Meghan Markle 39 kaarsjes uitblazen! Ⓒ Getty Images

Door de uitbraak van het coronavirus zijn veel mensen dit jaar genoodzaakt hun verjaardag op een andere manier te vieren dan gebruikelijk. Dat geldt ook voor Meghan Markle. 4 augustus viert de hertogin van Sussex haar 39e verjaardag, maar die dag zal er in alle opzichten anders uitzien dan haar verjaardag in 2019. Meghan zou Meghan niet zijn als ze niet de nodige maatregelen had getroffen om er tóch een onvergetelijke dag van te maken.