Ruben van der Meer realiseert droom en gaat film maken: ’Zonder budget’

„We willen allemaal graag dingen maken, maar het Filmfonds heeft maar zoveel budget te verdelen”, aldus Van der Meer. „Toen ik vijftig werd, herinnerde een vriend mij eraan dat we dertig jaar geleden zeiden: wij gaan films maken. Het is nooit gelukt, ik heb acht scenario’s geschreven. Dus nu gaan we het gewoon doen, zonder budget. Anders gebeurt het nooit.”

Van der Meer, die een Gouden Kalf-nominatie ontving voor zijn hoofdrol in de zwarte komedie Plan C, vertelde in Jinek niet waar de film over gaat en wanneer de opnames moeten plaatsvinden. De cabaretier suggereerde wel dat acteurs Huub Stapel en Tim Haars, die ook in de film van Yannick de Waal spelen, een rol zouden kunnen krijgen.