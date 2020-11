Milla Jovovich op monsterjacht

Milla Jovovich als Artemis in ’Monster Hunter’.

Zes films lang knokte Milla Jovovich met zombies in de Resident Evil-films van haar echtgenoot Paul W.S. Anderson. Maar na Resident Evil: The final chapter (2016) leek haar lange strijd als actieheldin in gameverfilmingen eindelijk gestreden. Tot manlief met een scenario voor Monster Hunter op de proppen kwam, met daarin opnieuw een hoofdrol voor de nu 44-jarige actrice. „Dat móét een grap zijn, dacht ik nog.”