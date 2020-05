Beau ziet duopresentatie met Eva niet zitten

„Dat is totaal onpraktisch. Zij heeft vier maanden gewerkt en heeft nu eindelijk rust. Nu ga ik het doen en in augustus pakt zij het op. Dat is veel logischer”, aldus Beau. De kans dat hij op RTL 4 überhaupt ooit samen met iemand anders een talkshow gaat presenteren lijkt heel klein. „Als je één foutje maakt, voel je het dubbel zo hard. Het is geen gemakkelijke opgave.”

Met zijn eigen talkshow Beau trok de presentator maandag iets meer dan een miljoen kijkers. Dat was net iets minder dan Op1, daar keken 1,1 miljoen kijkers naar.