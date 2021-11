Elton John belt Ed Sheeran elke dag sinds coronabesmetting

„Dan zit ik Lyra ’s ochtends pap te voeren en dan is het: zeg eens dag tegen Elton”, lacht de muzikant over zijn eenjarige dochtertje. „Ik heb niet veel mensen in mijn leven die zo betrokken zijn en ik waardeer het heel, heel erg.”

Volgens Sheeran begonnen de telefoontjes van John al voor zijn besmetting. In maart stierf zijn mentor en goede vriend Michael Gudinski en was John er meteen voor hem. „Toen Michael was overleden belde Elton meteen om te vragen hoe het met me ging, en dat was fijn want het ging echt niet goed met me.”

Vorige maand kondigde Sheeran aan dat hij een kerstplaat ging opnemen met John. Dat was een idee van de Rocketman-zanger, vertelde Sheeran in de ochtendshow Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2. „Ik had niet het gevoel dat het bij mij paste”, bekende hij, maar de dood van Gudinski bracht hem op andere gedachten. „Je weet niet of je er morgen nog bent, alles kan in één nacht veranderen. Misschien ben ik er morgen niet meer. Waarom zou ik deze kans niet pakken?”