Marcel Musters stopt met spelen om iets te doen voor medemens

Premium Film

’Dirty God’ de grote winnaar

Met drie onderscheidingen is het Engelstalige drama Dirty God vrijdagavond de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Marcel Musters (God only knows) en Melody Klaver (Rafäel) kwamen tijdens het prijzengala op het Nederlands Film Festival uit de bus als beste filmacteur en b...