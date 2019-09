Will Smith lanceert sneaker voor Amazonegebied

De gehele opbrengst van de verkoop van het schoeisel wordt gedoneerd aan het Amazon Forest Fund, waarvan Leonardo DiCaprio mede-oprichter is. DiCaprio is eveneens investeerder bij Allbirds, waardoor het cirkeltje rond is. Dit meldt de Daily Mail.

„Samenwerken met bedrijven die innovatieve, duurzame oplossingen bedenken zijn zo belangrijk voor onze toekomst. En daarom is het belangrijk dat we merken ondersteunen die meer geven dan nemen”, aldus Will.

De sneakers kunnen via de site van Allbirds gekocht worden en kosten tussen de 85 en 105 euro.