Elton John bevestigt: ’IK STOP’

Zijn gezondheid is niet de reden dat hij stopt met het touren, laat Elton John weten. Die suggestie werd vanmiddag gedaan in Britse media toen bekend werd dat de zanger vanavond een grote aankondiging zou doen. „Als je 300 shows gaat doen, dan moet je echt wel fit zijn, dan is er dus absoluut geen sprake van een slechte gezondheid. Ja, ik had vorig jaar een infectie, maar zelfs toen heb ik nog 96 shows gedaan.” De wereldartiest werd toen zelfs opgenomen op de intensive care omdat hij een bacteriële infectie opgelopen had in Zuid-Amerika. In 2013 moest hij al eens met spoed geopereerd worden na een acute blindedarmontsteking. Ook privé gaat hij door een lastige tijd; zijn moeder Sheila overleed in december. Allemaal factoren die volgens de pers meespeelden in het besluit van Elton John.

Toch hamert hij erop dat er maar één reden is dat hij stopt met het reizen: de kinderen, Zachary (7) en Elijah (5). „Tien jaar geleden had ik niet kunnen dromen dat ik kinderen zou hebben, dus toen dacht ik dat ik zou doorgaan tot ik erbij neerviel. Maar je leven verandert zo erg als je kinderen hebt. Dit is een belangrijke tijd van hun leven en ik wil ze niet meer missen. En ik wil niet dat zij mij missen. Ik haal ze mogelijk negen maanden van school, zodat ze nog een tijdje mee kunnen op tour en daarna ga ik muziek schrijven, misschien musicals maken en vooral: lekker gewoon samen avondeten met mijn kinderen.”

Knallend afscheid

De wereldartiest, die al bijna vijftig jaar voortdurend onderweg is geweest als muzikant, zal nog tot 2021 touren. „Ik wil eruit gaan met een knal! Het is ook een manier om mijn publiek en mijn fans te bedanken. Zo kunnen zij nog eenmaal bij een concert van mij zijn en zich realiseren dat ze een van mijn laatste shows hebben meegemaakt.”

Een definitief afscheid van de muziekbusiness is het niet en de zanger houdt ook nog een deur open voor een eventuele comeback op het podium. „Ik zal altijd creatief zijn en daarmee bezig blijven. Het zal de komende jaar vooral in de vorm van schrijven zijn. Na deze tour neem ik een paar jaar vrij en wie weet wat er gebeurt... als je dingen laat gebeuren voor jou, dan verschijnt de magie.” Hij sluit dan ook niet uit dat er zeker nog albums van hem zullen verschijnen en dat hij ook via streamingsdiensten zijn muziek zal uitbrengen. „Ik zal hopelijk creatief zijn tot de dag dat ik sterf.”