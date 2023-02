Ed Sheeran onthult vreemd voorwerp dat altijd in zijn koffer zit

„Ik ben gek op sauzen, dat is geen geheim. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik behoefte heb aan een beetje pit bij iedere maaltijd. Ik reis veel, dus het leek mij een goed idee om, waar ik ook naartoe ga, een flesje in mijn koffer te hebben die iedere maaltijd wat spice kan geven”, verklaart Sheeran.

En dus besloot de zanger een serie pittige sauzen te ontwikkelen, die hij toepasselijk Tingly Ted’s - naar zijn vroegere bijnaam Teddy - heeft genoemd. Een jaar lang heeft Sheeran samen met een team gewerkt aan de ’perfecte smaken’, met als resultaat de ’tingly’ en de ’extra tingly’. „Ik wist dat ik geen waterige, pittige saus wilde, want die worden meestal verbannen naar hetzelfde schap met willekeurige hete sauzen. Ik wilde een saus maken die dezelfde prominente plaats in kan nemen als ketchup.”

Zelf is hij in elk geval enthousiast over zijn saus. „Ik had ze onlangs mee op tournee om ze met allerlei verschillende maaltijden te proberen en er is echt niets waar ze niet bij passen. Behalve bananen, doe dat niet.”