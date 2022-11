Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Tilda Swinton blij met dromerige film ’Three thousand years of longing’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Tilda Swinton als Alithea, die een beetje verliefd wordt op haar djinn, in de vorm van Idris Elba.

In zijn Mad Max-films regisseerde George Miller vooral knetterende scheurijzers, in Babe een eigenwijze big, in Happy Feet een digitaal geanimeerde pinguïn. Met haar rol in het Three thousand years of longing voegt Oscarwinnares Tilda Swinton zich nu in dat rijtje. Tot beider vreugde, vertellen zij in Cannes.