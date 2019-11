’ERICA is de MOEDER van OMROEP MAX’

Erica op reis in Taiwan. Over al haar avonturen brengt zij nu een, zeer lezenswaardig, boek uit. Ⓒ Omroep Max

Even leek het erop dat ERICA TERPSTRA moest stoppen met haar reisprogramma voor Omroep MAX, maar die beslissing werd snel teruggedraaid. Gelukkig maar, de programmamaakster is nog lang niet klaar en dat bewijst ook het verschijnen van haar eerste boek over alle avonturen die zij achter de schermen meemaakte. Haar baas JAN SLAGTER hoort die verhalen nu ook voor het eerst!