Nieuwe hoofdrol voor Hadewych Minis in audiothriller

Hadewych speelt in het audioboek een hoogzwangere vrouw die haar man (André Dongelmans) verliest in een ernstig auto-ongeluk dat ze zelf ternauwernood overleeft. Dan wordt op de computer van haar overleden man een geheimzinnig bestand met de naam Doppler gevonden. Het blijkt een audioverbinding te zijn. Ze gaat samen met haar nicht (Tara Hetharia) op onderzoek uit omdat er een verband lijkt te bestaan met het auto-ongeluk.

Lex Passchier (Moordvrouw en De 12 van Oldenheim) schreef het verhaal. „Wat deze audioserie zo krachtig maakt is de intimiteit ervan en de grote rol die de suggestie speelt; de luisteraar moet immers zelf alle beelden maken, net als bij het lezen van een boek”, zegt Passchier. „In het verhaal van Doppler gaat het ook nadrukkelijk om dingen die je niet ziet, maar alleen maar hoort. Zodat de luisteraar op die manier dezelfde ervaring heeft als de hoofdpersonages.”

Doppler is na De Kriminalist de tweede Nederlandse audioserie in de reeks Kobo Originals. De serie is vanaf 11 oktober te beluisteren bij Kobo en bol.com.