Theatertour nieuw hoogtepunt in een nu al succesvolle carrière Mart Hoogkamer: ’Zo leuk was mijn leven niet altijd’

Het gaat Mart Hoogkamer meer dan voor de wind. De 24-jarige zanger verkocht Ahoy al twee keer uit, nu wachten hem nieuwe avonturen. Ⓒ Wesley de Wit

Het zijn hoogtijdagen voor Mart Hoogkamer. De 24-jarige zanger weet, na zijn megasucces ’Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon)’, niet van ophouden. Vandaag, op pagina Privé, onthult hij zijn nieuwste project, een eigen theatertour. „Het wordt een show met een lach en een traan. Want zo leuk is mijn leven niet altijd geweest.”