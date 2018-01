Dit vond het publiek de beste reclamespot

Het is de commercial ’Appie Christmas!’ van Albert Heijn die de Ster Gouden Loeki 2017 gewonnen heeft, de publieksprijs voor de beste reclamespot. Het is de tweede keer dat Albert Heijn wint met een reclamefilmpje. In 2015 won de supermarktketen met Meneer Van Dalen neemt afscheid. In totaal waren tien reclamefilmpjes in de race voor de Gouden Loeki. Andere finalisten waren onder meer Douwe Egberts met Burendagen en Jumbo met Samen maken we het helemaal Kerst en het Wereld Natuur Fonds met Geef de tijger een toekomst.

Vorig jaar won de commercial Helemaal Kerst met Jumbo de Gouden Loeki. Onder eerdere winnaars zijn klassiekers als Rolo met Olifant (1996), Bommetje van Melkunie (1997), Goeiemoggel van KPN (2007) en Pietertje van Calvé Pindakaas (2010).

Elk kwartaal kiest een onafhankelijk publiekspanel van het onderzoeksbureau GfK de tien mooiste, leukste en populairste commercials van dat kwartaal. Dit levert in totaal veertig kwartaalwinnaars op. Deze veertig commercials worden opnieuw aan een onafhankelijk panel van Gfk voorgelegd, met als resultaat de tien finalisten van het jaar. De winnaar van de Ster Gouden Loeki wordt voor 50 procent bepaald door het publiekspanel en voor 50 procent door het Nederlands publiek.