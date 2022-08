’Johnny Depp als verrassing te zien tijdens MTV VMA's’

Bronnen binnen de productie van de VMA's zeggen tegen TMZ dat Depp in gesprek zou zijn met de producenten van de show om - verkleed als het bekende Maanmannetje, de astronaut op de VMA-bokalen - als verrassing op een bepaald punt in beeld te komen. Hoe en wanneer dat zal zijn, is niet bekend.

De acteur won gedurende zijn carrière vijf MTV Movie Awards, waaronder die voor beste mannelijke rol, beste schurk en wereldwijde superster. De uitreiking van de VMA's vindt op zondag 28 augustus plaats in het Prudential Center in Newark (New Jersey). Onder anderen Nicki Minaj, Måneskin, Lizzo en de Red Hot Chili Peppers treden dan op.