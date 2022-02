Hito Steyerls kunst voor Generatie Z

Buitenland

Kind smokkelt zelfgemaakt boek bibliotheek VS binnen en wint schrijversprijs

Een boek geschreven en geïllustreerd door een 8-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Idaho is uitgegroeid tot een hit. De jongen verstopte het boek volgens The New York Times eind december in een bibliotheek. Een maand later stonden 56 mensen op de wachtlijst voor het werk. De laatste op de lijst ...