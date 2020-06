Rampenfilm in plaats van Veronica Inside

De laatste Veronica Inside van het seizoen is geschrapt omdat de drie tafelheren ruzie hebben. Johan Derksen en René van der Gijp voelen zich onheus bejegend door presentator Wilfred Genee tijdens de uitzending over racisme, afgelopen maandag. In de talkshow gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Zij probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als racistisch worden beschouwd.

Het gesprek was geïnitieerd nadat er veel kritiek kwam op een grap die Derksen een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Derksen vroeg zich bij een foto van Zwarte Piet lachend af of dat Akwasi zou zijn. Vanwege alle comotie haakten adverteerders vervolgens af en besloten spelers van Oranje tot een boycot van het programma.

