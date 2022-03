Geëmotioneerde Sonja Bakker over plagiaatrel: ’Alles wat ik zei werd verdraaid’

Meerdere foodbloggers en diëtisten beschuldigen Bakker ervan dat ze recepten heeft gekopieerd voor haar eigen boeken. In Hoge Bomen erkende Bakker dat er ’100 procent’ sprake was van plagiaat op haar Instagrampagina. Inmiddels heeft de dieetgoeroe geschikt met alle mensen van wie ze heeft gekopieerd. Om wat voor bedragen dat gaat, is niet duidelijk.

„Het bleef maar doorgaan. Alles wat ik zei werd weer verdraaid. Dat is de tendens tegenwoordig”, blikt Sonja terug. Volgens haar ontbreekt het veel mensen en media tegenwoordig aan empathie. Wanneer goede vriend, presentator Rik Felderhof, in een videoboodschap laat weten achter Sonja te staan, houdt zij het niet meer droog. Volgens hem is Sonja ’te hard aangepakt’.