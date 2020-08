Fred van Leer: Mijn mening doet er niet toe

Fred van Leer: „Lang, petite, slank, vol - elk verhaal is op zijn eigen manier bijzonder.” Ⓒ TLC

Vaste kijkers van Say yes to the dress Benelux weten dat de zoektocht naar een bruidsjurk, zelfs mét de hulp van Fred van Leer, een hele bevalling kan zijn. Voor de presentator en stylist is echter geen uitdaging te groot. „Er is voor iedereen een jurk te vinden.”