De Spaanse koning Karel I gaf zijn gouverneur Pánfilo de Narváez in 1528 de opdracht om wat nu de Amerikaanse staat Florida is op te eisen voor de kroon. Maar wat een snelle verovering moest zijn werd een debacle. Slechts een handjevol overleefde de acht jaar durende zwerftocht vol ontberingen in het door indianen bevolkte, desolate land.