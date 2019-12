Karin Bloemen is oma geworden

„Gisteren is ons kleinkind geboren en vandaag mocht ik haar voor het eerst vasthouden. Het is een meisje en ze heet Nova...Wat ben ik toch blij en trots!”, schrijft ze dolgelukkig bij een foto waarop ze het kleine meisje vasthoudt.

Nova is de dochter van haar neef Gerben. Officieel is Karin dus geen oma, maar gezien ze Gerben dertig jaar geleden in haar gezin heeft opgenomen toen zijn moeder omkwam bij een brand, is hij gevoelsmatig wel haar zoon. De kleine Nova ziet ze dus ook wel degelijk als haar kleinkind.

Karin heeft samen met haar man Marnix nog twee dochters.