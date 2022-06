Wayne Rooney offert ton per week op: gaat hij nu echt voor de liefde?

Voetbal

Nederlandse trainers roepen Arne Slot uit tot Coach van het Jaar

Arne Slot is door zijn collega-trainers in het betaalde voetbal en bondscoach Louis van Gaal uitgeroepen tot coach van het jaar. De oefenmeester, die met Feyenoord verrassend de finale van de Conference League haalde, ontving daarvoor de Rinus Michels Award. De prijs is een initiatief van het vakbla...