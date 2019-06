Grammy-winnaar DJ Official (26) doodgeschoten in Los Angeles

Volgens de Daily Mail zat de DJ, wiens echte naam Leslie André Wakefield jr. is, samen met een andere man in een auto toen een andere bestuurder naast hen kwam rijden en vervolgens het vuur opende. De kogels werden de 26-jarige producer fataal, de toestand van zijn bijrijder is stabiel.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de schietpartij in de bendesferen gezocht moet worden. De opa van DJ Official ontkent dit ten stelligste. „Alles wat hij deed was naar zijn werk gaan en naar huis komen. Hij hoorde niet bij een bende of iets wat daarmee te maken heeft.”

2019 begon nog wel zo goed voor DJ Offical. Hij won een Grammy voor zijn werk voor het album Invasion Of Privacy van Cardi B. Ook werd hij vader van een zoontje.