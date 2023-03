Premium Het beste van De Telegraaf

Tino Martin: ’Ik was bang dat het niet meer goed zou komen’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

In het Oostenrijkse skidorp Seefeld, een van zijn favoriete vakantiebestemmingen, komt zanger Tino Martin met zijn vriendin Kimberley helemaal tot rust. „Het is nodig om op zijn tijd samen dit soort dingen samen te doen.” Ⓒ Wesley de Wit

Hij is een van de populairste volkszangers van Nederland, zij runt meerdere horecazaken in hartje Amsterdam. Niemand zal er dus van opkijken dat Tino Martin en zijn vriendin Kimberley zo nu en dan langs elkaar heen leven. Al dreigde dat hun relatie, een paar jaar geleden, fataal te worden. „Het was een vreselijke periode...”