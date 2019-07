Carlo Boszhard in kerstsferen

Voor de lustrumeditie wordt het klassieke verhaal van de schone slaapster omgetoverd tot een kerstverhaal met Carlo Boszhard en Celinde Schoenmaker in de hoofdrol. Schoenmaker scoorde eerder dit jaar een bijrol in de internationale film Rocketman, over het leven van zanger Elton John. Wie de andere rollen gaan vertolken in The Christmas Show wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het verhaal van Doornroosje leent zich volgens Boszhard, die samen met Maurice Wijnen het script voor de voorstelling schreef, voor een kerstverhaal. „Het gaat over een meisje dat wakker gekust wordt door de liefde van haar leven. Lukt het om na 100 jaar slaap met kerst haar droomprins te vinden?”, legt Boszhard uit. „Dat past perfect bij de kerstgedachte. Het gaat om liefde, saamhorigheid. En met het decor, kostuums, kerstmuziek zoals Silent Night maken we er een echt kerstspektakel van.”