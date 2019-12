Lindsey Vonn vraagt verloofde ten huwelijk

Tijdens hun tweejarige jubileum vond de Amerikaanse het een goed idee om P.K. (Pernell-Karl, red.) te vragen. „Mannen zouden ook verlovingsringen moeten krijgen”, schreef Lindsey op sociale media. Net als Lindsey een half jaar geleden zei ook haar verloofde ’ja’.

Zelf is de voormalig skiester al een keer eerder in het huwelijksbootje gestapt. Zo was ze getrouwd met skiër Thomas Vonn. Na dit huwelijk heeft ze drie jaar een relatie gehad met golfer Tiger Woods.