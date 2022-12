Angela Groothuizen over afscheid met Dolly Dots: worden allemaal weer 13

„Toen ze dertien waren deden ze de Dolly Dots na. Nu zit de Ziggo Dome straks vol met zeker tachtig procent vrouw in de overgang en worden we allemaal weer even dertien.” Op woensdag treedt de ’meidengroep’ daar op, tijdens de eenmalige terugkeer van de concertreeks Symphonica in Rosso.

Het afscheid drong in oktober al even door, na het laatste optreden van hun Sisters on tour-tournee in Enschede. „We reden naar huis en toen we op de carpoolplek stonden dachten we ineens: dit was de laatste keer. Dan schiet je toch allemaal weer vol.” Maar toch voelen ze veel vrolijkheid. „Want wij zijn gewoon zo dankbaar. Dat we dit mogen doen als afsluiting, hoewel we Ria niet meer bij ons hebben.” Dolly Dots-lid Ria Brieffies overleed in 2009 aan de gevolgen van longkanker.

Hoewel Groothuizen enorm uitkijkt naar woensdag, voelt ze ook zenuwen. Die zijn na 44 jaar aan ervaring nooit minder geworden. „Het worden er steeds meer ook. Maar het is veel beter te doen als ik met mijn sisters ben. Ik vind het wel heel fijn dat ik dit in de veiligheid van mijn groepje mag meemaken.”

Doorstart

Want de groep, die verder bestaat uit Angéla Kramers, Esther Oosterbeek, Patty Zomer en Anita Heilker, heeft ontzettend veel meegemaakt, meent Groothuizen, die hun tocht naar de Verenigde Staten in de zomer van 1985 als een van hun hoogtepunten bestempelt. „We vertrokken naar Amerika om een heel slechte film te maken.” Maar het was een avontuur, meent ze. „En het was een mooie periode voor ons als groep om een doorstart te kunnen maken zonder Anita.” Zij verliet de groep tijdelijk in 1985.

Maar ook hun afscheidstour maakte indruk op Groothuizen, zoals hun optreden in Koninklijk Theater Carré. „Esther heeft een hersenbloeding gehad en ze vertelde over haar bijna-doodervaring met de boodschap: ik ben er weer. En de zaal ging klappen en hield niet op. Het was een collectieve liefdesdouche voor Esther. Wij zaten op de trap met dikke tranen op de wangen, het was toch wel overweldigend.”

Het optreden van woensdag gaat goed komen, denkt Groothuizen. „Het gaat een mooie voorstelling worden. We gaan vieren dat we dit met elkaar meegemaakt hebben.” Het afscheid van het publiek betekent geen afscheid van elkaar als groep, denkt de zangeres. „Je zult zien, als we klaar zijn zullen we elkaar even niet zien. Maar we vinden elkaar vanzelf weer, met onze overlappende vrienden, op de verjaardagen van onze kinderen. We zijn als familie.”