’Brad en Jennifer op dubbeldate met George en Amal’

„George wil Brad gewoon weer gelukkig zien. En geluk betekent voor Brad maar een ding: Jennifer Aniston”, zo vertelt een bron aan Life & Style. „Het weekend werd een grote dubbeldate met tranen, gelach en liefde. Brad heeft er nooit gelukkiger uitgezien.”

De twee exen verbleven in een villa met veel privacy. „George heeft gezegd dat hij het voor zijn ouders geboekt had, zodat er geen vragen zouden komen. Het was erg romantisch, mede dankzij de medewerkers die discretie op de eerste plek hadden staan.”

Volgens de bron zou George goede hoop hebben dat het weer goedkomt tussen de twee. „George weet dat Brad erg z’n best doet om Jennifer weer terug te krijgen en dat is hard werken. Zij is niet tegen een verzoening, maar het vertrouwen is natuurlijk wel flink geschaad.” Maar de dagen in Rome kunnen wel eens een stap in de goede richting geweest zijn. „Jennifer heeft tegen Amal gezegd dat het voelde alsof ze terug in de tijd ging met Brad.”