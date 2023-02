Seizoensaftrap Chateau Meiland trekt 890.000 kijkers

In de achtste reeks verbouwen Martien Meiland en Erica Renkema samen met hun dochters Montana en Maxime een verouderd pension in hun woonplaats Noordwijk. De familie gaat, wanneer de verbouwingen klaar zijn, gasten ontvangen in het pension, dat Code Rosé gaat heten.

De seizoensopener is ongeveer net zo goed bekeken als de eerste aflevering van het zevende seizoen. Daar keken in augustus vorig jaar 887.000 mensen naar. De seizoenen daarvoor, met uitzondering van de eerste reeks, werden steevast door 1 miljoen mensen of meer bekeken.

In december lieten de Meilandjes op een door hen georganiseerde kerstborrel weten nog lang niet te willen stoppen met Chateau Meiland, zolang de kijkcijfers goed blijven en zij er plezier in blijven houden.