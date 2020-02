’Spider-Man-regisseur in gesprek over tweede Doctor Strange-film’

Scott Derrickson, die de film eigenlijk zou regisseren, deed begin januari een stap terug vanwege ’creatieve meningsverschillen’. Hij is nog wel betrokken als producent van de film. In mei zou volgens Variety begonnen moeten worden met de productie van de tweede film over de neurochirurg met magische krachten. De hoofdrol wordt weer gespeeld door Benedict Cumberbatch.

Raimi is geen vreemde in het stripfilm-genre. Hij regisseerde eerder al de Spider-Man-trilogie (2002 - 2007) met Tobey Maguire in de hoofdrol.