Chris Martin eet één maaltijd per dag

„Ik eet eigenlijk geen avondeten meer”, bekent Martin in de podcast van Conan O'Brien. „Ik stop vanaf 16.00 uur met eten, dat doe ik sinds ik met Bruce Springsteen geluncht heb. Ik had het geluk om met hem te eten nadat we vorig jaar in Philadelphia hadden opgetreden. Ik had al een vrij strak dieet, maar ik dacht: Bruce ziet er nog fitter uit dan ik. Volgens zijn vrouw Patti eet hij maar één maaltijd per dag. En toen dacht ik: oké, daar gaan we. Dat wordt mijn volgende uitdaging.”

Hoewel de zanger niet vertelt waar die maaltijd precies uit bestaat, grapt hij wel te weten wat Springsteen iedere dag op zijn bordje schept: „Een buffelbiefstuk met steroïdesaus.”