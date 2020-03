Patricia Paay: ’Lil Kleine moet niet denken dat hij beter is dan anderen’

In gesprek met Beau Monde doet Patricia Paay uit de doeken welke Nederlandse talenten het in haar ogen goed doen, maar ook hoe je juist níet hoort te gedragen. „Davina Michelle. Wat een stem, echt een bulldozer! En Rotterdams, net als ik”, prijst ze de jonge zangeres.

„Iedereen roept: je moet jezelf blijven. Maar dat lukt niet als heel Nederland je kont kust”, gaat ze verder. „Neem zo’n Lil’ Kleine. Met geld smijten en champagne spuiten. Grote mond. Je mag van je heldenstatus genieten, maar moet niet denken dat je beter bent dan anderen. En je er al helemaal niet naar gaan gedragen. Blijf dankbaar”, zo verduidelijkt ze.

„Succes is een momentopname. Na een top komt altijd een dal. Ik heb dit ook met Adam (Curry, red.)gezien. Die was steenrijk en dacht dat hij nog rijker zou worden, maar op een gegeven moment kwam het dal en was hij bijna alles kwijt. Ik was het niet met zijn beslissingen eens. Ik was vijftien jaar ouder en behoudender: wees zuinig op het geld, je weet niet wat er gaat gebeuren, wees een keer tevreden. En ik kreeg gelijk.”