Kale knuffelbuurman Philippe Geubels (42) begrijpt haring en drop niet: ’Zoute snot’

Nederland is dol op de droge humor van onze Vlaamse kale knuffelbuurman Philippe Geubels (42) die hier bekend werd door zijn optredens in De wereld draait door, De slimste mens en LOL. Zijn theatertour is in Nederland al bijna uitverkocht en zondag begint op VRT1 zijn nieuwe quiz: Ik heb het u letterlijk juist gezegd.

Wij zijn dol op de droge humor van Philippe Geubels. Ⓒ Andreas Terlaak