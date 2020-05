Veronica presenteert ’30 Fans Only Concerts’

„Muziek is in deze tijd belangrijker dan ooit. Het verbindt en steunt. Op deze manier brengen we, buiten de radio om, artiesten en luisteraars weer samen. Luisteraars thuis trakteren we in de week na de concertreeks iedere avond op één van de optredens”, aldus Niels van Baarlen, radio director van Veronica. Luisteraars van de zender maken de komende week kans op tickets voor de ’30 Fans Only Concerts’.

„Toen het coronavirus ons land hard trof werden concerten tot 1 september door de overheid verboden. We zijn blij dat wij nu in de gelegenheid worden gesteld om na 1 juni een eerste stap te mogen zetten naar het oude normaal. Op 6 juni zullen er voor het eerst sinds 3 maanden weer concerten in de Ziggo Dome plaatsvinden, uiteraard geheel volgens de richtlijnen van het RIVM en exclusief voor 30 fans. Het mag dan een klein stapje zijn voor een fan en de Ziggo Dome, maar hoe klein dan ook: iedere stap wekt je tot leven”, reageert Danny Damman, directeur Ziggo Dome.

Uiteraard worden in aanloop naar en tijdens de concertreeks de regels van het RIVM gevolgd.