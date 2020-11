’Nancy Reagan wilde gebruik helderziende voor politiek onder tapijt vegen’

Deze astrologe, Joan Quigley, zou Nancy Reagan over van alles geadvieseerd hebben. Zo vertelt de biografe van de voormalig first lady, Kitty Kelley: „Nancy Reagan vertrouwde op Joan Quigley, ze zou haar acht keer per dag bellen voor bijna alles: van ongelooflijke details tot aan landingstijden voor de Air Force One. Niemand wist daar destijds van.” Ook onderhandelingen over de Koude Oorlog en de timing van aankondigingen zouden onderwerp van gesprek geweest zijn.

Het publiek kreeg lucht van de ’kosmisch adviseur’ nadat Don Regon, een voormalig personeelschef, in 1988 zijn memoires publiceerde. Daarin stelde hij dat de astrologe ’praktisch elke beweging en beslissing van de Reagans bepaalde’. Het zorgde destijds voor een ware rel in de media. Nancy Reagan zou er alles aan gedaan hebben om het in de doofpot te stoppen. Tegen Quigley zou ze ook gezegd hebben: „Lieg als je moet, lieg gewoon. Je kan niet alles zeggen.”

De documentaire wordt zondag op de Amerikaanse zender Showtime uitgezonden.