Voormalig One Direction-ster Louis Tomlinson: ’Onze eerste plaat was echt slecht’

Je hebt debuutalbums – neem Joy Divisions Unknown Pleasures, Ten van Pearl Jam of Oasis met Definitely Maybe – die niet meer zijn weg te denken uit de muziekgeschiedenis. Maar er zijn ook eerste platen van bands die wat minder goed zijn ontvangen en de tand des tijds niet hebben doorstaan.

Neem Up All Night van One Direction. Want hoewel Louis Tomlinson (30), het oudste bandlid, behoorlijk te spreken is over de overige vier albums van de voormalige Britse boyband, kijkt hij met weinig genoegen terug op het debuut uit 2011. „Twaalf jaar geleden werd de band samengesteld, maar het eerste album was waardeloos”, zegt hij in de Australische podcast Smallzy’s Surgery.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

One Direction in 2012. Ⓒ ANP/HH

’Veel druk’

De band bestond naast Tomlinson uit Harry Styles (28), Niall Horan (28), Liam Payne (28) en Zayn Malik (29), die bij elkaar waren gebracht door juryleden van tv-show The X Factor. Malik verliet One Direction in maart 2015 en bestempelde een jaar later de muziek van de band als „nietszeggend”. „Het was het gewoon niet voor mij.” De overige bandleden gaven in december 2015 hun laatste optreden – waarna One Direction vervolgens langzaam doodbloedde.

De mannen hebben inmiddels allemaal een aardige solocarrière op hun naam staan, zij het de een iets succesvoller dan de ander. Tomlinson werkt momenteel aan zijn tweede album. Daarover zegt hij in de podcast: „Er staat nog steeds veel druk op mij om met een goede plaat te komen. Het kost tijd om je eigen weg te vinden na zo veel succes met een grote band als One Direction.