Thriller: Het is niet pluis in huize Harper

Deze nieuwe zaak doet sterk denken aan een eerdere verdwijning, waarvoor al iemand achter de tralies zit. Al is dat in deze film niet de enige brom van spanning. In de villa van de Harpers gebeuren namelijk ook steeds meer dingen waarvoor de in onmin levende bewoners geen verklaring hebben. Hun spullen verdwijnen of worden verplaatst, ze voelen zich bedreigd en bekeken. Of is dat allemaal maar verbeelding?

De Britse regisseur Adam Randall debuteerde met zijn Netflix-productie iBoy en maakte met I see you zijn eerste bioscoopfilm. De manier waarop hij het verhaal opbouwt, het mysterie aanzwengelt en de schrik er bij de kijker in krijgt, is daarbij prijzenswaardig.

Toch sijpelt veel van de spanning weg als Randall de verschillende elementen van zijn vertelling met elkaar probeert te verbinden. Want dan blijkt de logica met terugwerkende kracht ver te zoeken. En passen de eerder aangereikte puzzelstukjes slecht in elkaar.

✭✭✭