Nieuwe steentjesshow Ruben Nicolai: ’Samenraapsel van stress’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Ⓒ Jasper Suyk

Wat opvalt is dat bouwers op kousenvoeten door hun creaties sluipen, niemand praat hard. De spanning is om te snijden, altijd is er angst dat er iets valt met het beruchte domino-effect tot gevolg. Dan is al het werk voor niks geweest. Na Lego werpt RTL 4 zich met Domino Challenge 2022 op een andere steentjesrage uit de jaren tachtig: die van de domino.