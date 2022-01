Helene Fischer bevallen van dochtertje

Het is het eerste kind voor Fischer en Seitel. In oktober bevestigde de Duitse schlagerkoningin haar zwangerschap, nadat het nieuws was uitgelekt. „Hoe mooi het nieuws ook is, we wilden langer wachten tot we het publiekelijk bekend zouden maken”, schreef Fischer toen op Instagram.

Fischer heeft sinds enkele jaren een relatie met haar vriend Thomas Seitel. Daarvoor vormde ze ruim tien jaar een glamourkoppel met zanger Florian Silbereisen.