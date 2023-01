Television-frontman Tom Verlaine (73) overleden

Zijn dood werd door Jesse Paris Smith, dochter van Patti Smith, gemeld aan de New York Times. Verlaine, wiens echte naam Thomas Miller was, overleed volgens Smith na een kort ziekbed. Een doodsoorzaak werd niet gegeven.

Television werd in 1973 door Verlaine opgericht met gitarist Richard Lloyd. De groep verwierf vooral bekendheid met het album Marquee Moon uit 1977. Na het uiteengaan van Television ging Verlaine als solomuzikant verder. Zijn laatste albums, getiteld Songs and Other Things en Around, verschenen in 2006.

Reacties

Onder anderen Patti Smith reageerde op de dood van Verlaine. „Dit is een tijd waarin alles mogelijk leek. Vaarwel Tom”, schreef zij bij een oude foto met Verlaine. Gitarist Flea van Red Hot Chili Peppers noemde Verlaine op Twitter „een van de grootse rockmuzikanten ooit.” „Hij had onmetelijk veel invloed op de manier waarop ik en John (Frusciante, red.) spelen.” Stuart Braithwaite liet op Twitter weten „kapot” te zijn van het nieuws. „Noem 10 minuten muziek die zo goed zijn als Marquee Moon”, schreef hij verder. „Dat kun je niet. Het is perfect.”

Ook in Nederland kwamen op sociale media reacties op het overlijden van de muzikant. Tim Knol deelde op Twitter bijvoorbeeld een video van het nummer Foxhole van Television. „Zo fckng goed. RIP Tom Verlane.”