Dixie Chicks werken aan nieuw album

In een videootje waarin ze een babyfilter gebruiken, zeggen Natalie Maines, Emily Robison, Martie Maguire en Jack Antonoff dat het nieuwe album ’op een dag’ uitkomt. Daarmee bevestigen ze geruchten die ze eerder verspreidden door foto’s te posten die in een muziekstudio waren gemaakt. De laatste plaat van Dixie Chicks stamt uit 2006, toen Taking The Long Way uitkwam.

De Texaanse band raakte in 2003 in opspraak, nadat de leden zich tijdens een concert in Londen hadden uitgesproken tegen de op handen zijnde oorlog in Irak. „We willen deze oorlog en dit geweld niet. We schamen ons ervoor dat de president van de Verenigde Staten uit Texas komt”, riep Maines toen tegen het publiek over George W. Bush.

Dat zorgde ervoor dat verschillende conservatieve groeperingen opriepen tot een boycot van de band. Ook ontving Maines doodsbedreigingen. Het trio poseerde daarop naakt op de cover van Entertainment Weekly, met op hun lichamen de verwensingen geschreven die de zangeressen in die tijd naar hun hoofd kregen.