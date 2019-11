Bettina Holwerda offert rol in Sint on Ice op voor gezin

Holwerda zou in de schaatsvoorstelling samen spelen met haar echtgenoot, Jim Bakkum. Maar tijdens de repetities is gebleken dat hun dochtertje Molly extra tijd en aandacht nodig heeft van haar ouders. Hierdoor is het niet mogelijk dat Jim en Bettina gelijktijdig in de show zitten, stellen de makers.

Het koppel verheugde zich erop om na 13 jaar weer samen aan het werk te zijn. „Natuurlijk vind ik het jammer dat een van ons de show niet kan doen, maar we moeten ook kijken naar wat het beste is voor ons en ons gezin”, aldus Bakkum in een korte toelichting. Ook dit keer is Bettina dus degene die de gezinsverantwoordelijkheden oppakt. Al eerder zei Jim in gesprek met Privé dat zijn glansrijke carrière zonder Bettina niet mogelijk was geweest. ,,Ik ben blij dat Bettina de boel thuis opvangt, zonder haar had ik dit niet allemaal kunnen doen.’’

Sint on Ice is een samenwerking tussen Autotron, producent Van Hoorne Entertainment en Senf Theaterpartners. Tijdens de spectaculaire ijsshow kan er worden meegezongen met de leukste sinterklaasliedjes, zullen de pieten stunten op het ijs en wordt de hele familie meegenomen op een Oudhollands winters schaatsavontuur. De voorstelling is op 22, 23 en 24 november te zien in het Autotron ’s-Hertogenbosch.