Bella Hadid voelde zich nooit ’echt sexy’ in Victoria’s Secret

Ze deed haar opmerkelijke onthullingen vrijdag in Parijs en blikte daarbij terug op de modeshow van Rihanna’s Savage X Fenty in september 2018 tijdens Fashion Week New York. „Rihanna is geweldig. Het was voor mij de eeste keer op een catwalk dat ik me echt sexy voelde”, citeert Daily Mail haar.

Bella mocht de tot voor kort prestigieuze show de afgelopen drie jaar lopen. In 2016 in Parijs, in 2017 in Shanghai en in 2018 in New York. „Toen ik voor het eerst Fenty deed, liep ik ook voor andere lingerieshows maar ik heb me nog nooit zo krachtig gevoeld in ondergoed als toen.”

Bella Hadid (3e van links) voor Savage X Fenty tijdens Fashion Week 2018 in New York Ⓒ Hollandse Hoogte