Willy (91) en Wim (93) zoeken op tv naar geluk in de liefde

Wim en Willy zijn samen bijna tweehonderd jaar oud, maar bruisen nog van de energie. Zouden zij in een nieuwe seizoen van Lang leve de liefde nog geluk bij elkaar zien te vinden? Ⓒ Talpa

Met extra batterijen in haar gehoorapparaat arriveert deelneemster Willy in de villa waar al sinds januari 2020 het datingprogramma Lang leve de liefde wordt opgenomen. Zij is met 91 jaar veruit de oudste op zoek naar een nieuwe relatie, maar lang houdt dat record geen stand.