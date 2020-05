Pierre Wind opent telefoonlijn voor eetvragen tijdens coronatijd

De Haagse kok krijgt sinds de lockdown via sociale media veel vragen over mensen die gezond willen blijven eten tijdens de verplichte thuisisolatie. Daarom heeft hij nu een aparte telefoonlijn in het leven geroepen om deze vragen beter te kanaliseren.

Wind is in principe de komende drie weken bereikbaar tussen 10.00 uur en middernacht op de ’coronakooklijn’. „Mensen kunnen bellen of appen voor alle vragen die ze hebben over gezond koken”, legt Wind uit. „Het is heel belangrijk om in deze periode goed op je voeding te blijven letten, zeker nu we weer iets meer naar buiten gaan. Door goed te eten blijf je vitaal, en een vitaal lijf maakt je weerbaar, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.”

Mensen mogen bellen voor theoretische vragen, maar ook voor praktische vragen. „Als dingen aanbranden of recepten niet uitpakken zoals je hoopte, wil ik je hoogstpersoonlijk erdoorheen slepen”, belooft de culinaire kenner.

Zapp live

Wind heeft zich de afgelopen vijftien jaar geprofileerd als ambassadeur van gezonde voeding. Hij pleit al jaren voor kooklessen voor scholieren en is regelmatig te gast in het populaire NPO-programma Zapp live. De kok heeft de afgelopen weken ook een vast item in de show, om kinderen kennis over voeding bij te brengen in deze coronatijd. Daarnaast schreef hij onlangs een boek over duurzaam koken, De ecokeuken van Wind.

Ook zijn eigen rijdende restaurant De Hoftrammm staat al ruim twee maanden in de remise vanwege de coronalockdown. Wind bezorgt wel al een paar weken maaltijden aan huis, onder de noemer Prakkie in een bakkie.